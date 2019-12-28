Динамо хоче підписати нападника збірної Кот-д'Івуару

Джерело - dynamo.kiev.ua.
Київське Динамо цікавиться нападником бельгійського Сент-Труйдена Іоанном Болі.
Про це повідомляє Footballgazeta.com.
Контракт 26-річного форварда закінчується влітку, тому зараз кияни можуть взяти його зі знижкою або підписати попередній контракт.
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Болі у поточному сезоні забив 10 м'ячів у 17 іграх чемпіонату Бельгії. Він є братом колишнього нападника Зорі Болі.
Трансферна вартість гравця оцінюється у 4,5 млн євро.
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