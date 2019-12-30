Керівництво Барселони розглядає Тьєррі Анрі в якості одного з кандидатів на пост головного тренера "синьо-гранатових".

Про це повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, французький фахівець підтримує добрі стосунки зі спортивним директором клубу Еріком Абідалем. Крім того, Анрі дружить з лідерами клубу - Ліонелем Мессі, Серхіо Бускетсом і Жераром Піке.

Відзначається, що боси каталонців стежитимуть за кар'єрою Анрі. Контракт нинішнього наставника Барселони Ернесто Вальверде закінчується влітку 2020 року. У разі, якщо іспанець відмовиться його продовжувати, каталонський клуб буде готовий призначити Анрі.

Нагадаємо, в складі Барселони Анрі двічі ставав чемпіоном Іспанії і вигравав Лігу чемпіонів. Зараз француз тренує канадський клуб Монреаль Імпект.