 Мілан зберіг інтерес до півзахисника Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
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Мілан зберіг інтерес до півзахисника Шахтаря

Сьогодні 19:44 520 0
Капітан гірників все ще може стати гравцем Мілану
Мілан зберіг інтерес до півзахисника Шахтаря
#Тайсон, #Мілан

Джерело - xsport.ua.

Мілан не втратив інтерес до півзахисника Шахтаря Тайсона, а також хоче підписати гравця Динамо Загреб Дані Ольмо.

Про це повідомив заступник директора хорватського клубу Марко Вукелич.

"Навколо Дані Ольмо багато чуток. Я особисто не говорив зі Звоніміром Бобаном, але знаю, що Мілан зацікавлений в Ольмо і Тайсоні з Шахтаря", - зазначив Вукелич.

Раніше, з приводу расизму наставник Шахтаря Каштру зробив заяву.

Нагадаємо, Денисов звернувся до президента Динамо з приводу расистського інциденту.

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