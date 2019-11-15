Мілан зберіг інтерес до півзахисника Шахтаря

Мілан не втратив інтерес до півзахисника Шахтаря Тайсона, а також хоче підписати гравця Динамо Загреб Дані Ольмо.

Про це повідомив заступник директора хорватського клубу Марко Вукелич.

"Навколо Дані Ольмо багато чуток. Я особисто не говорив зі Звоніміром Бобаном, але знаю, що Мілан зацікавлений в Ольмо і Тайсоні з Шахтаря", - зазначив Вукелич.