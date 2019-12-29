Зінченко вийде у стартовому складі Ман Сіті на матч з Шеффілдом

Джерело - Чемпіон.
Український лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко розпочне матч із Шеффілдом у стартовому складі.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
📋 For the final time of the decade...your City line-up!— Manchester City (@ManCity) December 29, 2019
XI | Bravo, Walker, Garcia, Fernandinho (C), Zinchenko, Rodrigo, Bernardo, De Bruyne, Sterling, Mahrez, Aguero.
SUBS | Carson, Gundogan, G Jesus, Mendy, Cancelo, Otamendi, Foden.
⚽️ @HaysWorldwide
🔵 #MCISHU #ManCity pic.twitter.com/9U6VAOPSM6
Поєдинок 20 туру англійської Прем'єр-ліги розпочнеться о 20:00.
Раніше Зінченко очолив незвичайний рейтинг АПЛ.
Нагадаємо, Манчестер Сіті зацікавився двома захисниками збірної України.