Зінченко очолив незвичайний рейтинг АПЛ

Українець відзначився новим досягненням

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко став найкращим серед всіх гравців чемпіонату Англії з xGBuildup90.

Про це повідомляє The Tactical Times.

Показник xGBuildup90 оцінює створені моменти, в яких футболіст бере участь на підготовчій стадії, не забиваючи і не роблячи при цьому результативну передачу.

Українського футболіста оцінили в 0.92 очікуваного гола. Друге місце займає хавбек містян Родрі - 0,86. На третьому рядку розташувався Ріяд Марез - 0,79.

Аналіз проводився серед футболістів, які зіграли понад 500 хвилин в поточному сезоні чемпіонату Англії.

Раніше, Манчестер Сіті зацікавився двома захисниками збірної України.