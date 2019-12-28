Джерело - football.ua.
Захисник мадридського Реала Рафаель Варан потрапив у сферу інтересів Тоттенгема.
Про це повідомляє El Desmarque.
Головний тренер Тоттенгема Жозе Моуріньо давно є шанувальником таланту французького центрбека і хотів би бачити його у своєму новому клубі. Лондонці готові запропонувати мадридському клубу близько 80 млн євро за футболіста.
Важливо: Гравець Тоттенгема відмовився грати на Boxing Day
Чинний контракт Варана з Реалом розрахований до червня 2022 року.
Нагадаємо, Тоттенгем запропонував Реалу обмін.