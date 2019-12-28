Рафаель Варан може перейти в АПЛ

Захисник мадридського Реала Рафаель Варан потрапив у сферу інтересів Тоттенгема.

Про це повідомляє El Desmarque.

Головний тренер Тоттенгема Жозе Моуріньо давно є шанувальником таланту французького центрбека і хотів би бачити його у своєму новому клубі. Лондонці готові запропонувати мадридському клубу близько 80 млн євро за футболіста.

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Чинний контракт Варана з Реалом розрахований до червня 2022 року.

Нагадаємо, Тоттенгем запропонував Реалу обмін.