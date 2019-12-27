Гравець Тоттенгема відмовився грати на Boxing Day

Джерело - xsport.ua.
Головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью пояснив відсутність півзахисника команди Тангі Ндомбеле у матчі 19-го туру АПЛ проти Брайтона.
Про це розповів сам португальський спеціаліст.
"Я не можу сказати, що Тангі травмований. Просто вчора він підійшов до мене і сказав, що не впевнений у своїй готовності. Причина - не травма, а, скоріше, побоювання отримати нову травму.
Ндомбеле не травмований. Він просто не був готовий до гри, а це щось інше", - розповів Моурінью.
Нагадаємо, Тоттенгем здобув вольову перемогу над Брайтоном.
Раніше, Челсі вдома програв Саутгемптону.