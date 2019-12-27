Тьєррі Анрі прокоментував гру Ліверпуля

Ліверпуль буде важко зупинити до завершення сезону.

Про це розповів екс-гравець Арсенала та Барселони Тьєррі Анрі.

"Для мене чемпіонська гонка в АПЛ завершена. Це завжди було тільки питанням часу. Ліверпуль неможливо зупинити. Лякає те, що вони роблять, страшно дивитися.

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Вони не будуть зупинятися після перемоги над Лестером. Ліверпуль святкуватиме тільки після того, як закінчиться остання гра. Я не уболівальник Ліверпуля, але мені подобається, як грає команда. Вони створюють моменти, б'ються", - розповів Анрі.

Нагадаємо, Ліверпуль на виїзді знищив Лестер у 19 турі АПЛ.