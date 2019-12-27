Джерело - sport.ua.
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вказав причину перемоги над Лестером в АПЛ.
Про це розповів сам німецький спеціаліст.
"Я задоволений перемогою, але не можна приймати це як даність, гравці Ліверпуля повинні демонструвати таку гру кожні три дні. На початку матчу у нас були проблеми з реалізацією, але нам вдавалося контролювати хід гри.
Лестеру було важко увійти в гру, на обох командах позначається інтенсивність сезону. Суперник не був такий агресивний, можливо, через нашу позиційну гру", - розповів Клопп.
Нагадаємо, Ліверпуль на виїзді знищив Лестер у 19 турі АПЛ.
Раніше, Челсі вдома програв Саутгемптону.