Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вказав причину перемоги над Лестером в АПЛ.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Я задоволений перемогою, але не можна приймати це як даність, гравці Ліверпуля повинні демонструвати таку гру кожні три дні. На початку матчу у нас були проблеми з реалізацією, але нам вдавалося контролювати хід гри.

Лестеру було важко увійти в гру, на обох командах позначається інтенсивність сезону. Суперник не був такий агресивний, можливо, через нашу позиційну гру", - розповів Клопп.