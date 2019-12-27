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Моєс може замінити Пеллегріні у Вест Гемі

Сьогодні 11:17 945 0
Девід Моєс може повернутися у Вест Гем
Моєс може замінити Пеллегріні у Вест Гемі
#Вест Гем, #Моєс

Джерело - sportarena.com.

Головний тренер Вест Гема Мануель Пеллегріні може бути звільнений зі своєї посади найближчим часом через незадовільні результати команди.

Про це повідомляє The Times.

Головним претендентом на зміну чилійцеві називається Девід Моєс, який вже очолював лондонський клуб у сезоні 2017/18.

У суботу Вест Хем вдома зіграє проти Лестера, а в середу лондонці приймуть Борнмут.

Наразі команда Пеллегріні займає 17 місце в англійській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, Ярмоленко пропустить Boxing Day через травму.

Раніше, керівники Вест Гема поставили ультиматум Пеллегріні.

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