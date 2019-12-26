Ярмоленко пропустить Boxing Day через травму

Андрій Ярмоленко тривали період перебуватиме поза футболом

Український півзахисник Вест Гема Андрія Ярмоленко отримав травму та пропустить найбільш насичений період в АПЛ.

Про це повідомляє zbirna.com.

Андрій Ярмоленко травмував задню поверхню стегна. За попередніми даними, він пропустить три-чотири тижні.

Українець не зможе допомогти своїй команді у матчах проти Крістал Пелес, Лестера, Борнмута, Гіллінгема, Шеффілд Юнайтед і Евертона.

Повернення 30-річного футболіста очікується до матчу проти Лестера 22 січня.

У поточному сезоні Ярмоленко забив 3 голи і зробив 1 асист у 15 матчах.

Нагадаємо, Вест Гем хоче у січні продати Ярмоленка.

Раніше, керівники Вест Гема поставили ультиматум Пеллегріні.