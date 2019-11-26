Керівники Вест Гема поставили ультиматум Пеллегріні

Боси лондонського клубу стурбовані результатами команди

Керівництво Вест Гема провело зустріч із головним тренером команди Мануелем Пеллегріні.

Про це повідомляє telegraph.co.uk.

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Боси лондонського клубу стурбовані результатами команди, яка не може перемогти протягом восьми останніх матчів, шість з яких були програні.

У Вест Гемі побоюються, що Пеллегріні не усвідомлює скрутність становища, тому вирішили провести зустріч з чилійським фахівцем

За інформацією видання, найближчим часом команда мусить покращити гру і результат, інакше Мануель буде звільнений. У наставника буде чотири матчі, щоб продемонструвати позитивну тенденцію.

Після 13-и зіграних турів "молоти" набрали всього 13 очок і наразі посідають 17-е місце в турнірній таблиці. В наступних чотирьох поєдинках Вест Гем зіграє проти Челсі, Вулверхемптона, Арсенала та Саутгемптона.