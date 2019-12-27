Конопля вказав розмір преміальних за перемогу на чемпіонаті світу U-20

Джерело - dynamo.kiev.uа.
Українська асоціація футболу виплатила переможцям чемпіонату світу U-20 близько 30 тис доларів преміальних.
Про це розповів захисник Юхим Конопля.
"Головне питання - скільки в підсумку преміальних отримали на брата? По 30 тисяч доларів приблизно? Нам дали в гривнях - щось близько того з вирахуванням податків. Розподілили все чесно між тренерським штабом, персоналом і гравцями.
Що збираєтеся робити з цими грошима? Ще не вирішив. Зараз просто хочу відпочити від насиченого футбольного року. Влітку ж не відпочивав", - розповів Конопля.
Нагадаємо, Павелко обіцяє рекордні преміальні за вихід збірної України на Євро-2020.
Також, національна команда показала найкращий результат за шість років у рейтингу ФІФА.