 Український клуб може припинити існування | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Федерація тенісу України назвала умови допуску Світоліної на Олімпіаду
25.12.2019 10:31 4496 1
Став відомий гонорар суперника Постола за бій з українцем
Сьогодні 07:46 1348 2
Легенда українського хокею захоплюється Путіним у соцмережах
Вчора 23:48 1251 1
Фінансування спорту в Україні у 2020 році зросте на 50 відсотків
Вчора 21:54 276
Матч Київ-Баскет - Дніпро був зупинений через сутички вболівальників
Вчора 21:23 388
В Україні визначили медальний план на Олімпійські ігри-2024
Вчора 15:39 643
Лопатецька здобула право грати у кваліфікації Australian Open
Вчора 13:45 789
Ідеє: У Динамо під час тренувань були чутні постріли. Я був у центрі війни
Вчора 12:44 2846
Ярмоленко пропустить Boxing Day через травму
Вчора 09:24 958
Рябоконь хоче підсилити Десну сильними гравцями
Вчора 08:15 1693
Блоги
Барселона проти Барселони. Сім років тому команди Гвардіоли і Віланови зіграли між собою
Барселона проти Барселони. Сім років тому команди Гвардіоли і Віланови зіграли між собою Valeriy Ruchka
24.12.2019 16:43 864
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10 Valeriy Ruchka
24.12.2019 14:21 844
Фанати відрізали ніс статуї Ібрагімовича
Фанати відрізали ніс статуї Ібрагімовича Valeriy Ruchka
24.12.2019 13:58 355
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2 Дима Копий
23.12.2019 18:30 7878 54
Тоттенгем поступився Челсі, Сіті розібрався з Лестером. Результати та огляд 18 туру АПЛ
Тоттенгем поступився Челсі, Сіті розібрався з Лестером. Результати та огляд 18 туру АПЛ Valeriy Ruchka
23.12.2019 16:56 916
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:41 Футбол Конопля: Зі збірної U-20 найбільший прогрес у Попова 219
12:19 Футбол Клопп: В історії англійського футболу команда не втрачала таку перевагу 302
12:00 Футбол Стандард - Гент 0:1. Огляд матчу 338
11:45 Футбол Анрі вражений грою Ліверпуля 514
11:31 Футзал Збірна України з футзалу у ТОП-10 найкращих команд Європи 313
11:17 Футбол Моєс може замінити Пеллегріні у Вест Гемі 944
10:57 Футбол Конопля вказав розмір преміальних за перемогу на чемпіонаті світу U-20 1799
10:46 Футбол Лідер Наполі відмовився переходити у Боруссію 335
10:30 Футбол Трубочкін покинув Олімпік 299
10:15 Футбол Український клуб може припинити існування 1416
09:56 Футбол Мілевський та Нойок увійшли до символічної збірної чемпіонату Білорусі 255
09:43 Футбол Гравець Тоттенгема відмовився грати на Boxing Day 419
09:24 Баскетбол Детройт із Михайлюком розгромив Вашингтон, перемоги Нікс та Далласа. Результати матчів НБА 161
09:05 Футбол Іско вибрав собі новий клуб 1209
08:45 Футбол Клопп: Ліверпуль повинний демонструвати таку гру кожні три дні 226
08:28 Футбол Лестер - Ліверпуль 0:4. Огляд матчу 623
08:18 Пряма трансляція Вулвергемптон - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 19 туру АПЛ. LIVE 333
08:13 Футбол Найгірше, що я бачив в українському спортивному YouTube – журналіст розкритикував канал Мілевського 281
07:46 Бокс Став відомий гонорар суперника Постола за бій з українцем 1348 2
00:02 Хокей. УХЛ Кременчук - Крижані Вовки 9:1. Огляд матчу 211
26 Грудня 2019
23:51 Футбол Ліверпуль на виїзді знищив Лестер у 19 турі АПЛ 440
23:48 Хокей Легенда українського хокею захоплюється Путіним у соцмережах 1251 1
23:40 Боротьба Нардеп Беленюк натякнув на перехід у UFC 365
23:25 Футбол Гент українців на виїзді переміг Стандард у 21 турі Ліги Жупіле 314
23:11 Бокс Джошуа бажає провести поєдинок з Вайлдером 343

Український клуб може припинити існування

Сьогодні 10:15 1416 0
Вінницький клуб має фінансові проблеми
Український клуб може припинити існування
#Нива

Джерело - niva-v.com.ua.

Проект Нива Вінниця може бути закритий через проблеми із фінансуванням.

Про це розповів президент клубу Вадим Кудіяров.

"Ми розраховуємо на серйозну підтримку з боку Вінницької обласної адміністрації і обласної ради. Без цього в нинішніх умовах клуб не може існувати. І тоді наші напрацювання щодо розвитку дитячо-юнацького футболу, перспективи розвитку молодих вінницьких футболістів можуть бути втрачені, а весь проект ФК Нива – закритий", - підсумував Кудіяров.

Раніше повідомлялося, що один з лідерів Другої ліги може припинити існування.

Нагадаємо, народний депутат України буде фінансувати Таврію.

Коментарі ()