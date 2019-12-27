Український клуб може припинити існування

Вінницький клуб має фінансові проблеми

Проект Нива Вінниця може бути закритий через проблеми із фінансуванням.

Про це розповів президент клубу Вадим Кудіяров.

"Ми розраховуємо на серйозну підтримку з боку Вінницької обласної адміністрації і обласної ради. Без цього в нинішніх умовах клуб не може існувати. І тоді наші напрацювання щодо розвитку дитячо-юнацького футболу, перспективи розвитку молодих вінницьких футболістів можуть бути втрачені, а весь проект ФК Нива – закритий", - підсумував Кудіяров.

Раніше повідомлялося, що один з лідерів Другої ліги може припинити існування.

Нагадаємо, народний депутат України буде фінансувати Таврію.