Один з лідерів Другої ліги може припинити існування

Полісся може знятися зі змагань

Полісся може припинити існування, оскільки у житомирському обласному бюджеті на 2020 рік не передбачено фінансування клубу.

Про це повідомляє Перший житомирський.

За заявою клубу на підставі обласної програми розвитку футболу на 2018-2021 рік Полісся має отримати 4,8 млн гривень у 2020 році.

Клуб вимагає виконати програму, в іншому випадку не виключається варіант з припиненням існування Полісся.

Відсутність фінансової підтримки клубу у 2020 році підтвердив мер Житомира Сергій Сухомлин.

"У цьому році область не збирається виділяти гроші. У депутатів вибори, гроші їм потрібні на округу, так що це питання здається другорядним. Область може заощадити ще більше грошей на реконструкції стадіону, адже без професійної команди він вже нікому не буде потрібен. Боюся, що в міжсезоння гравці просто роз'їдуться по інших клубах", - сказав Сухомлин.

Після осінньої частини другої ліги Полісся йде на 2-му місці в групі А.

Раніше, Нива може знятися зі змагань.

Нагадаємо, народний депутат України буде фінансувати Таврію.