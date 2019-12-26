Гент українців на виїзді переміг Стандард у 21 турі Ліги Жупіле

Джерело - Чемпіон.
У матчі 21-го туру бельгійської Ліги Жупіле Стандард вдома програв Генту.
На 83-ій хвилині матчу гості вийшли вперед завдяки голу Кумса. Це гол виявився єдиним у зустрічі і приніс перемогу Генту.
Українці Пластун і Яремчук вийшли з перших хвилин у матчі зі Стандартом. Пластун зіграв увесь матч, Яремчук був замінений на 68-ій хвилині.
Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2019/20
21 тур, 26 грудня
Стандард - Гент 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 83 Кумс
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