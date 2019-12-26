Брюгге розгромив Зюлте-Варегем, Соболь зробив асист у 21 турі Ліги Жупіле

Джерело - Чемпіон.
У матчі 21-го туру бельгійської Ліги Жупіле Брюгге вдома приймав Зюлте-Варегем.
У першому таймі Діатта вивів вперед Брюгге. У другому таймі матчу Окереке вийшов на заміну і досить швидко оформив дубль. Вормер встановив остаточний рахунок, замкнувши передачу Соболя.
Українець Едуард Соболь у складі Брюгге вийшов з перших хвилин і провів увесь матч.
Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2019/20
21 тур, 26 грудня
Брюгге - Зюлте-Варегем 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 30 Діатта, 2:0 - 61 Окереке, 3:0 - 64 Окереке, 4:0 - 90+2 Вормер
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