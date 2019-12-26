Ібрагімович погодився перейти у Мілан

Джерело - football.ua.
Нападник Златан Ібрагімович визначився зі своїм майбутнім і повернеться до італійської Серії А.
Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марція.
38-річний швед дав свою згоду на перехід в Мілан, за який він уже виступав з 2010 по 2012 рік.
Ібрагімович підпише шестимісячний контракт до червня 2020 року. Сторони повинні залагодити всі деталі майбутньої угоди вже сьогодні ввечері або завтра вранці.
Раніше, Мілан зацікавився у послугах Ольмо.
Нагадаємо, Мілан висунув Ібрагімовичу нові умови контракту.