Ібрагімович погодився перейти у Мілан

Шведський форвард визначився зі своїм наступним клубом

Нападник Златан Ібрагімович визначився зі своїм майбутнім і повернеться до італійської Серії А.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марція.

38-річний швед дав свою згоду на перехід в Мілан, за який він уже виступав з 2010 по 2012 рік.

Ібрагімович підпише шестимісячний контракт до червня 2020 року. Сторони повинні залагодити всі деталі майбутньої угоди вже сьогодні ввечері або завтра вранці.

Раніше, Мілан зацікавився у послугах Ольмо.

Нагадаємо, Мілан висунув Ібрагімовичу нові умови контракту.