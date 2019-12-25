Мілан висунув Ібрагімовичу нові умови контракту

Джерело - sportarena.com.
Мілан змінив умови своєї пропозиції про підписання Златана Ібрагімовича.
Про це повідомляє Football Italia.
Мілан хоче підписати знаменитого шведа на пів року і залишити в контракті можливість його продовження на рік.
При цьому, згідно з новими умовами, продовження контракту буде залежати не від потрапляння клубу в єврокубки за підсумками сезону, а від особистих успіхів Златана в новій команді.
Очікується, що Ібрагімович прийме рішення про своє майбутнє протягом наступних декількох днів і навіть може приєднатися до команди до кінця нинішнього року.
Раніше повідомлялося, що Ібрагімович найближчим часом стане гравцем клубу Серії А.
Також, Анчелотті прокоментував чутки про перехід шведа до Евертону.