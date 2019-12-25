Мілан висунув Ібрагімовичу нові умови контракту

Мілан узгоджує контракт із Ібрагімовичем

Мілан змінив умови своєї пропозиції про підписання Златана Ібрагімовича.

Про це повідомляє Football Italia.

Мілан хоче підписати знаменитого шведа на пів року і залишити в контракті можливість його продовження на рік.

При цьому, згідно з новими умовами, продовження контракту буде залежати не від потрапляння клубу в єврокубки за підсумками сезону, а від особистих успіхів Златана в новій команді.

Очікується, що Ібрагімович прийме рішення про своє майбутнє протягом наступних декількох днів і навіть може приєднатися до команди до кінця нинішнього року.

Раніше повідомлялося, що Ібрагімович найближчим часом стане гравцем клубу Серії А.

Також, Анчелотті прокоментував чутки про перехід шведа до Евертону.