Визначилися суперники Динамо на першому зборі у Туреччині

Кияни зіграють шість спарингів

Джерело - ФК Динамо.

Під час першого зимового тренувального збору в турецькому Белеку команда Олексія Михайличенка проведе шість контрольних матчів.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Два з них - проти ФК Вардар (Північна Македонія) та Хайдука (Спліт, Хорватія) відбудуться у рамках товариського турніру Gloria Cup, у якому беруть участь три команди, а ще чотири спаринги носитимуть статус контрольних зустрічей.

Нагадаємо перший навчально-тренувальний збір триватиме з 15 до 28 січня.

Пропонуємо до вашої уваги попередній розклад контрольних матчів:

19.01.2020 Динамо - Легія (Варшава, Польща)

20.01.2020 Динамо - Нефтчи (Баку, Азербайджан)

23.01.2020 Динамо - ФК Вардар (Північна Македонія)

24.01.2020 Динамо - Хайдук (Спліт, Хорватія)

27.01.2020 Динамо - Динамо (Брест, Білорусь)

28.01.2020 Динамо - Кайрат (Алмати, Казахстан)

Раніше, Динамо офіційно підтвердило оренду хавбека в Олександрію.

Нагадаємо, захисник Динамо близький до переходу у клуб із США.