Визначилися суперники Динамо на першому зборі у Туреччині

Джерело - ФК Динамо.
Під час першого зимового тренувального збору в турецькому Белеку команда Олексія Михайличенка проведе шість контрольних матчів.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Два з них - проти ФК Вардар (Північна Македонія) та Хайдука (Спліт, Хорватія) відбудуться у рамках товариського турніру Gloria Cup, у якому беруть участь три команди, а ще чотири спаринги носитимуть статус контрольних зустрічей.
Нагадаємо перший навчально-тренувальний збір триватиме з 15 до 28 січня.
Пропонуємо до вашої уваги попередній розклад контрольних матчів:
19.01.2020 Динамо - Легія (Варшава, Польща)
20.01.2020 Динамо - Нефтчи (Баку, Азербайджан)
23.01.2020 Динамо - ФК Вардар (Північна Македонія)
24.01.2020 Динамо - Хайдук (Спліт, Хорватія)
27.01.2020 Динамо - Динамо (Брест, Білорусь)
28.01.2020 Динамо - Кайрат (Алмати, Казахстан)
Раніше, Динамо офіційно підтвердило оренду хавбека в Олександрію.
Нагадаємо, захисник Динамо близький до переходу у клуб із США.