УПЛ визначила найкращого тренера грудня

Скрипник став найкращим тренером місяця

Джерело - УПЛ.

Найкращим тренером УПЛ у грудні став Віктор Скрипник з луганської Зорі.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

За нього віддали 58% голосів.

У грудні Зоря обіграла Динамо (2:1) і поступилася Шахтарю (1:2).

На другому місці головний тренер Десни Олександр Рябоконь з 21%, третій - Олександр Бабич з Маріуполя з 11%.

Менше всіх набрав головний тренер Львова Єгіше Мелікян.

Раніше, Динамо офіційно підтвердило оренду хавбека в Олександрію.

Нагадаємо, захисник Динамо близький до переходу у клуб із США.