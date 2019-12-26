УПЛ визначила найкращого тренера грудня

Джерело - УПЛ.
Найкращим тренером УПЛ у грудні став Віктор Скрипник з луганської Зорі.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
За нього віддали 58% голосів.
У грудні Зоря обіграла Динамо (2:1) і поступилася Шахтарю (1:2).
На другому місці головний тренер Десни Олександр Рябоконь з 21%, третій - Олександр Бабич з Маріуполя з 11%.
Менше всіх набрав головний тренер Львова Єгіше Мелікян.
Раніше, Динамо офіційно підтвердило оренду хавбека в Олександрію.
Нагадаємо, захисник Динамо близький до переходу у клуб із США.