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Клопп: Матчі на Boxing Day – це злочин

Сьогодні 14:15 242 0
Юрген Клопп прокоментував матчі в АПЛ на Boxing Day
Клопп: Матчі на Boxing Day – це злочин
#АПЛ, #Клопп, #Ліверпуль

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп незадоволений календарем АПЛ на Різдво.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Грати матч 26-го, а потім 28-го грудня – злочин. Це дуже погано та все ж це реальність. Розумію всіх інших, що не стогнуть, але кажуть, що це не повинно відбуватися. Немає причин давати командам менше ніж 48 годин на два матчі. Але очевидно, що ми можемо говорити все, що хочемо, і ніхто не зацікавлений в цьому

Щороку це одне і те ж для тренерів, які беруть участь в цих поєдинках. Спортивна наука не може вам допомогти. Організм потребує певного часу, аби знову мати можливість працювати. Це наука. Але ми повністю ігноруємо це", - відзначив Клопп.

Раніше, Клопп вказав на зміни в АПЛ.

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