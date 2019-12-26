Варді хоче обіграти Ліверпуль

Лестер під силу обіграти Ліверпуль в англійській Прем’єр-лізі.

Про це розповів нападник Джеймі Варді.

"Я вважаю, що ми досить впевнені у своїх силах, але ми повинні показувати це від матчу до матчу. Думаю, що в даний момент ми знаходимося там, де і повинні бути.

Зараз необхідно як слід підготуватися до матчу з Ліверпулем. Ми повинні будемо підійти до цього протистояння, як і до будь-якого іншого. У нас в складі є багато талановитих гравців, і команді під силу здобути перемогу, якщо ми покажемо свій найкращий футбол", - розповів Варді.