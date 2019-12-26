Клопп вказав на зміни в АПЛ

Манчестер Сіті підняв планку у боротьбі за перемогу в англійській Прем’єр-лізі.

Про це розповів головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

"Прем'єр-ліга змінилася за той короткий час, що я був в Англії. Більше недозволенно програвати матчі, якщо ви хочете виграти АПЛ.

Причина - стабільність, яку Манчестер Сіті демонстрував протягом останніх трьох років. Вони значно підняли планку і, чесно кажучи, допомогли нам, змусивши нас спробувати їх наздогнати. Очевидно, це важко, коли необхідно вигравати футбольний матч кожні три дні, але перемога в Прем'єр-лізі повинна бути важкою", - відзначив Клопп.