Моурінью назвав головну проблему Тоттенгема

Головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью не може покращити гру команди в обороні, щоб не постраждала атака.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Знаю, як поліпшити гру Тоттенхема в обороні. Однак якщо виконувати це завдання, тоді ми пожертвуємо іншими якостями, які хотілося б зберегти. Саме тому дана мета є більш важкою. Грати без пропущених м'ячів, прибрати всі помилки і поліпшити організацію - це не проблема.

Головна складність - мені доводиться працювати з уже сформованими гравцями, у яких є свої певні навички. Саме тому складно внести корективи та не втратити при цьому атакувальний потенціал", - відзначив Моурінью.