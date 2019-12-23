Лідер Тоттенгема дискваліфікований на 3 матчі

Тоттенгем подасть апеляцію на дискваліфікацію

У матчі Тоттенгем - Челсі гравець господарів Сон Хин Мін отримав червону картку за удар суперника - після тривалого перегляду VAR суддя вирішив, що кореєць спеціально вдарив Антоніо Рюдигера.

Сон отримав дискваліфікацію на 3 матчі, проте тренер Жозе Моуріньо сказав, що клуб подає апеляцію.

"Подаємо апеляцію, Там не було червоної картки. Сподіваюся, Сон не отримає таке покарання", - сказав Моурінью.

В АПЛ якраз починається активний ігровий період, коли команди проведуть по 3-4 матчі за 10 днів.

Раніше, Вотфорд сенсаційно переміг МЮ.