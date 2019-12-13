Клопп подовжив контракт з Ліверпулем

Керівництво клубу повністю задоволене роботою тренера

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль продовжив контракт з головним тренером Юргеном Клоппом.

Про це клуб повідомив у Twitter.

Німецький фахівець тепер має договір до середини 2024 року. Раніше контракт закінчувався в 2022 році.

У минулому сезоні Ліверпуль під керівництвом Клоппа виграв Лігу чемпіонів, а також до останнього туру боровся за чемпіонський титул АПЛ.

У поточному чемпіонаті впевнено лідирують в чемпіонаті, випереджаючи найближчого переслідувача на 8 очок.

Нагадаємо, Салах забив безжальний гол у ворота Зальцбурга.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може купити нападника.