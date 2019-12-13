Клопп подовжив контракт з Ліверпулем

Джерело - Чемпіон.
Ліверпуль продовжив контракт з головним тренером Юргеном Клоппом.
Про це клуб повідомив у Twitter.
Німецький фахівець тепер має договір до середини 2024 року. Раніше контракт закінчувався в 2022 році.
Extension, contract extension 😎 pic.twitter.com/XY13Mi7hA2— Liverpool FC (@LFC) 13 грудня 2019 р.
У минулому сезоні Ліверпуль під керівництвом Клоппа виграв Лігу чемпіонів, а також до останнього туру боровся за чемпіонський титул АПЛ.
У поточному чемпіонаті впевнено лідирують в чемпіонаті, випереджаючи найближчого переслідувача на 8 очок.
Нагадаємо, Салах забив безжальний гол у ворота Зальцбурга.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може купити нападника.