 Клопп подовжив контракт з Ліверпулем | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Кубок світу. Онлайн-трансляція чоловічого спринту в Гохфільцені. LIVE
Сьогодні 15:07 774
Снігур вийшла у фінал турніру у Дубаї
Сьогодні 16:13 136
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний
Сьогодні 14:01 458
Семеренко посіла 9 місце, Підгрушна - 12 у жіночому спринті на Кубку світу
Сьогодні 13:44 922
Ми вб'ємо цього довбаного Ломаченка, - Лопес-старший
Сьогодні 13:40 602
Цітаішвілі: Якщо уболівальники приходять, щоб свистіти, тоді нехай взагалі не приходять
Сьогодні 01:10 1686 6
Визначилися всі учасники плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 00:03 1062
МЮ знищив АЗ, Вольфсбург переграв Сент Етьєн. Результати матчів 6 туру Ліги Європи
Вчора 23:55 743
Олександрія поразкою від Гента завершила виступи у Лізі Європи
Вчора 23:52 1087
Хетафе знищило Краснодар, Мальме переміг Копенгаген. Результати матчів 6 туру Ліги Європи
Вчора 21:59 1620
Блоги
Золотому м'ячу присвячується. Найкращі голи Андрія Шевченка
Золотому м'ячу присвячується. Найкращі голи Андрія Шевченка Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:33 233
Золотий Шева! Рівно 15 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч
Золотий Шева! Рівно 15 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:17 528
Непереможний український боксер розпочав підготовку до наступного бою
Непереможний український боксер розпочав підготовку до наступного бою Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:40 1428
Крах Динамо, доля Михайличенка, конфлікт в Шахтарі і бан Росії - ТаТоТаке
Крах Динамо, доля Михайличенка, конфлікт в Шахтарі і бан Росії - ТаТоТаке Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:15 864
Мірошніченко гарматним ударом з 25 метрів вразив ворота Гента
Мірошніченко гарматним ударом з 25 метрів вразив ворота Гента Valeriy Ruchka
Вчора 23:47 1265
Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR
Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR Андрій Твердохліб
11.12.2019 21:28 1417 1
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота Valeriy Ruchka
11.12.2019 21:11 1781
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві Андрій Твердохліб
11.12.2019 20:55 1105
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін Valeriy Ruchka
11.12.2019 17:17 673
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
11.12.2019 15:54 671
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:32 Футбол Пеллегріні може залишити Вест Гем 201
16:13 Теніс Снігур вийшла у фінал турніру у Дубаї 136
15:54 Футбол Клопп подовжив контракт з Ліверпулем 185
15:43 Футбол Маркевич відмовився від пропозиції очолити львівську команду 989
15:35 Біатлон Семеренко: Трохи видихалася, але терпіла, як могла 245
15:28 Футбол Хацкевич погодив контракт з російським клубом 1411
15:14 Футбол Екс-наставник команди Першої ліги може очолити БАТЕ 435
15:07 Пряма трансляція Кубок світу. Онлайн-трансляція чоловічого спринту в Гохфільцені. LIVE 774
15:00 Біатлон Підгрушна: Ніяких проблем з диханням або серцебиттям у мене нині немає 256
14:50 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 285468
14:47 Пряма трансляція Зоря - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 18 туру УПЛ. LIVE 198
14:45 Футбол Дочка Ігоря Суркіса звернулася до уболівальників Динамо 532
14:33 Блог Золотому м'ячу присвячується. Найкращі голи Андрія Шевченка 236
14:30 Футбол Стало відомо, скільки Динамо заробило за євросезон 905
14:15 Футбол Українець потрапив до символічної збірної туру Ліги Європи 856
14:01 Футбол Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 458
14:00 Футбол Співаковський: Якщо у Динамо буде новий тренер, то на 99% це буде не іноземець 664
13:44 Біатлон Семеренко посіла 9 місце, Підгрушна - 12 у жіночому спринті на Кубку світу 922
13:40 Бокс Ми вб'ємо цього довбаного Ломаченка, - Лопес-старший 602
13:25 Євро-2020 Екс-гравець збірної України: Команда Шевченка виграє у Росії 1292 1
13:17 Блог Золотий Шева! Рівно 15 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 530
13:06 Футбол Президент ЦСКА Гінер відсторонений від футбольної діяльності 708
12:50 Футбол На півзахисника Шахтаря є декілька претендентів із Бразилії 794
12:40 Блог Непереможний український боксер розпочав підготовку до наступного бою 1446
12:33 Бокс Хейні залишив чемпіонський титул WBC 312

Клопп подовжив контракт з Ліверпулем

Сьогодні 15:54 185 0
Керівництво клубу повністю задоволене роботою тренера
Клопп подовжив контракт з Ліверпулем
#Клопп, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль продовжив контракт з головним тренером Юргеном Клоппом.

Про це клуб повідомив у Twitter.

Німецький фахівець тепер має договір до середини 2024 року. Раніше контракт закінчувався в 2022 році.

У минулому сезоні Ліверпуль під керівництвом Клоппа виграв Лігу чемпіонів, а також до останнього туру боровся за чемпіонський титул АПЛ.

У поточному чемпіонаті впевнено лідирують в чемпіонаті, випереджаючи найближчого переслідувача на 8 очок.

Нагадаємо, Салах забив безжальний гол у ворота Зальцбурга.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль може купити нападника.

Коментарі ()