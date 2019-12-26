Джерело - football.uа.
Нападник Баварії та збірної Польщі Роберт Левандовський став найкращим бомбардиром у 2019-му році.
Про це повідомляє Marca.
З початку року Левандовський забив 58 м'ячів в 54 матчах за Баварію і збірну Польщі.
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На другому місці опинився капітан Барселони Ліонель Мессі - 50 голів у 58 матчах. Третє місце зайняв нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе - 44 голи в 49 матчах.
Раніше повідомлялося, що Левандовського прооперували після матчу з Вольфсбургом.
Нагадаємо, Баварії не потрібен хавбек Шахтаря.