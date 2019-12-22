Очікується, що 31-річний поляк пропустить від 10 до 14 днів.

Джерело - Футбол 24.

Нападника мюнхенської Баварії Роберта Левандовського було успішно проперовано.

Про це повідомляє ВВС.

Зірковому поляку необхідно було хірургічне втручання, аби усунути проблему з паховими кільцями.

Нападник зміг зіграти у вчорашньому матчі 17 туру чемпіонату Німеччини проти Вольфсбурга (2:0) і навіть відзначився ассистом, після чого відправився у клініку аби пройти всі необхідні процедури.

Очікується, що 31-річний поляк пропустить від 10 до 14 днів.

Нагадаємо, Баварії не потрібен хавбек Шахтаря.