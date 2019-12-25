Боту: У Шахтаря є 125 мільйонів на трансфери, але це не політика клубу

Два юні португальські таланти Тіаго Дантас і Фабіо Сілва чудово вписалися б у стиль гри Шахтаря.

Про це керівник селекційної служби Шахтаря Жозе Боту заявив в інтерв'ю O Jogo.

Кого б виділив з португальських молодих талантів, які ще не настільки відомі, але можуть зробити велику кар'єру? З тих, хто ще не проявив себе в перших командах, я виділю двох, яких би мені дуже хотілося забрати в Шахтар - це Тіаго Дантас і Фабіо Сілва. Це два гравці, у яких є все, щоб досягти вершини футбольного світу і чудово вписатися в стиль гри Шахтаря.

Але чи є у Шахтаря 125 мільйонів євро на покупку Фабіо Сілви? Так, однак це не є частиною політики клубу - платити так багато за одного гравця", - зазначив Боту.