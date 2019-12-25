Мессі у 2020 році має шанси побити вічний рекорд Пеле

Для цього аргентинцю потрібно залишатися на своєму бомбардирському рівні

Легендарний бразилець Пеле в складі Сантоса забив 643 голи і утримує рекорд світового футболу за кількістю голів у складі однієї команди, але його може побити Мессі.

Про це повідомляє AS.

Однак уже у 2020 році, ймовірно, цей рекорд, який називають вічним, зуміє побити Ліонель Мессі.

Після чергового року з 50+ голами аргентинський форвард дістався до показника в 618 м'ячів в офіційних матчах за Барселону.

У підсумку Мессі вистачить всього 26 голів, щоб обійти Пеле.

Гравець забив 432 голи в Ла-Лізі, 114 в Лізі чемпіонів, 51 в Кубку Іспанії, 18 в Суперкубку Іспанії, 5 на Клубному чемпіонаті світу і 3 в Європейському Суперкубку.

Нагадаємо, Шевченко назвав наступників Роналду та Мессі у світовому футболі.

Раніше повідомлялося, що тренер Росії буде радий зустрітися із збірною України на Євро-2020.