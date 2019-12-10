Шевченко назвав наступників Роналду та Мессі у світовому футболі

Наставник збірної України - про найкращих гравців світу

Вірджіл ван Дейк, Мохамед Салах, Кіліан Мбаппе та Неймар будуть конкурувати із португальцем Кріштіану Роналду та аргентинцем Ліонелем Мессі за звання найкращого футболіста світу.

Про це наставник збірної України Андрій Шевченко заявив FootballHub.

"Роналду та Мессі не вічні. З'являється нова плеяда футболістів, які конкуруватимуть із ними. Той же ван Дейк, Салах, Мбаппе обов’язково, Неймар. До того ж, я впевнений, з’являться нові імена, які зараз тільки починають робити перші кроки у футболі", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, Австрія стала другим суперником збірної України на Євро-2020.

Раніше повідомлялося, що тренер Росії буде радий зустрітися із збірною України на Євро-2020.