Ольмо бажає залишити Динамо

Джерело - Sport Arena.
Півзахисник загребського Динамо Дані Ольмо виявив бажання змінити клуб у зв'язку з відсутністю можливості прогресувати у чемпіонаті Хорватії.
Про це футболіст заявив в інтерв'ю El Mundo Deportivo.
"Минуле літо було ідеальним моментом для кроку вперед. Цього не сталося, але я щасливий, що мені вдалося пограти у Лізі чемпіонів. Але зараз хочу сказати, що мій цикл в Динамо підійшов до кінця. Мені потрібно рухатися вперед, щоб прогресувати", - сказав Ольмо.
У нинішньому сезоні Ольмо зіграв у 20 матчах за Динамо у всіх турнірах, записавши на свій рахунок п'ять голів і одну результативну передачу.
Минулого літа Дані допоміг збірній Іспанії виграти молодіжний чемпіонат Європи, забивши на турнірі три м'ячі.
Раніше, Мілан зацікавився у послугах Ольмо.
Нагадаємо, Мілан висунув Ібрагімовичу нові умови контракту.