Ольмо бажає залишити Динамо

Іспанець не бачить перспектив для прогресу в Хорватії.

Джерело - Sport Arena.

Півзахисник загребського Динамо Дані Ольмо виявив бажання змінити клуб у зв'язку з відсутністю можливості прогресувати у чемпіонаті Хорватії.

Про це футболіст заявив в інтерв'ю El Mundo Deportivo.

"Минуле літо було ідеальним моментом для кроку вперед. Цього не сталося, але я щасливий, що мені вдалося пограти у Лізі чемпіонів. Але зараз хочу сказати, що мій цикл в Динамо підійшов до кінця. Мені потрібно рухатися вперед, щоб прогресувати", - сказав Ольмо.

У нинішньому сезоні Ольмо зіграв у 20 матчах за Динамо у всіх турнірах, записавши на свій рахунок п'ять голів і одну результативну передачу.

Минулого літа Дані допоміг збірній Іспанії виграти молодіжний чемпіонат Європи, забивши на турнірі три м'ячі.

Раніше, Мілан зацікавився у послугах Ольмо.

Нагадаємо, Мілан висунув Ібрагімовичу нові умови контракту.