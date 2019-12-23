Ібрагімович найближчим часом стане гравцем клубу Серії А

Швед повернеться до Мілана

Шведський нападник Златан Ібрагімович стане футболістом Мілану.

Про це повідомляє ANSA.

Сам шведський форвард готовий прийняти пропозицію клубу.

Мілан вже кілька тижнів веде переговори з футболістом і вони, найімовірніше, завершаться успішно.

Варто відзначити, що останнім клубом Ібрагімовіча був Лос-Анджелес Гелаксі. Його контракт закінчується 31 грудня, але гравець вже запевнив, що покине команду.

Раніше, Анчелотті прокоментував чутки про перехід шведа до Евертону.

Нагадаємо, Аталанта з Маліновським знищила Мілан у 17 турі Серії А.