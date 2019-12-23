Анчелотті: Мені варто зателефонувати Ібрагімовичу

Джерело - iSport.ua.
Новий тренер Евертона Карло Анчелотті готовий прийняти нападника Златана Ібрагімовича у своєму клубі.
Про це він заявив в інтерв'ю Sky Sports.
"Я працював з багатьма неймовірними гравцями. Ібрагімович - мій хороший друг. Не знаю, яке рішення він хоче прийняти, але треба йому зателефонувати. Якщо він хоче отримувати радість від гри в Евертоні, то може приходити", - сказав Анчелотті.
Раніше, Евертон представив Анчелотті.
Нагадаємо, Евертон та Арсенал розписали безгольову нічию у 18 турі АПЛ.