Анчелотті: Мені варто зателефонувати Ібрагімовичу

Новий тренер Евертона Карло Анчелотті готовий прийняти нападника Златана Ібрагімовича у своєму клубі.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky Sports.

"Я працював з багатьма неймовірними гравцями. Ібрагімович - мій хороший друг. Не знаю, яке рішення він хоче прийняти, але треба йому зателефонувати. Якщо він хоче отримувати радість від гри в Евертоні, то може приходити", - сказав Анчелотті.