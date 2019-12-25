Захисник Манчестер Сіті хоче покинути клуб

Жуан Канселу може покинути Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Жуан Канселу може змінити клуб у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє As.

Португалець незадоволений кількістю ігрового часу, який надає йому головний тренер Хосеп Гвардіола.

Ситуацією може скористатися Валенсія, яка хоче повернути Канселу. Власник "кажанів" Пітер Лім вважає, що повернення захисника було б однією з пріоритетних трансферів команди.

У свою чергу Гвардіола виступив проти трансферу Канселу.

Нагадаємо, Манчестер Сіті розібрався із Лестером у 18 турі АПЛ.

Раніше, Анчелотті очолив Евертон.