Лемпард хоче робити ставку на молодь у Челсі

Головний тренер Челсі Френк Лемпард хоче більше довіряти молодим гравцям.

Про це розповів сам англійський спеціаліст.

"Якщо ми не будемо терплячі і не довіримося гравцям, то можемо опинитися в ситуації, в якій бували раніше. Тоді абсолютно топ-гравці, футболісти світового рівня у віці 20-21 року були в Челсі, але тренери їм не дуже довіряли. Я ж маю намір їм довіряти", - розповів Лемпард.