Лемпард хоче робити ставку на молодь у Челсі

Джерело - sport.ua.
Головний тренер Челсі Френк Лемпард хоче більше довіряти молодим гравцям.
Про це розповів сам англійський спеціаліст.
"Якщо ми не будемо терплячі і не довіримося гравцям, то можемо опинитися в ситуації, в якій бували раніше. Тоді абсолютно топ-гравці, футболісти світового рівня у віці 20-21 року були в Челсі, але тренери їм не дуже довіряли. Я ж маю намір їм довіряти", - розповів Лемпард.
Нагадаємо, Лемпард встановив у Челсі шалені штрафи.
Раніше повідомлялося, що Жиру хоче покинути Челсі.