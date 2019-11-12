Список висить на стіні всередині тренувальної бази клубу.

Головний тренер Челсі Френк Лемпард ввів в лондонському клубі серйозні штрафи. Список висить на стіні всередині тренувальної бази клубу.

Його оприлюднив Daily Mail.

- За запізнення на тренування гравець повинен буде заплатити 20 тисяч фунтів.

- На десять тисяч фунтів гравця оштрафують, якщо він не повідомить про хвороби перед вихідним або за півтори години до початку тренування.

- Якщо гравець відмовився від участі в клубних заходах, а також покинув стадіон після матчу не на клубному автобусі (без попереднього узгодження) - заплатить штраф в п'ять тисяч фунтів.

- На дві з половиною тисячі фунтів карають гравців за запізнення на матч або відбування команди, а також за пізній прихід на лікування та медичні процедури.

- Одну тисячу фунтів заплатить футболіст, якщо його телефон задзвонить під час обіду або на зборах команди. В цю ж суму оцінюється поява в день поєдинку (або від'їзду команди) не в клубній екіпіровці, а також запізнення на розминку.

- За запізнення на командні збори за кожну хвилину гравець буде оштрафований на 500 фунтів.

Штрафи повинні бути виплачені протягом 14 днів, інакше сума збільшується удвічі.

Крім того, Лемпард заборонив агентам футболістів з'являтися на базі, якщо візит заздалегідь офіційно не узгоджений.