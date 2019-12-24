Шевченко міг залишити збірну України після відбору ЧС-2018

Після невдалого відбору чемпіонату світу-2018 тренер збірної України Андрій Шевченко був готовий до звільнення.

Про це заявив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

"Після відбірного циклу ЧС-2018 ми не отримали необхідного результату. Але водночас не треба було бути великим фахівцем, щоб побачити, як змінилася гра збірної. Так, не було стабільності, заважали кадрові проблеми... У такій ситуації не дати Андрію ще один шанс було б геть неправильно. Я радий, що члени виконкому дослухалися до моїх аргументів, і в результаті ми отримали відбірний цикл, в якому збірна України вперше в історії не програла жодного матчу! При цьому у групі в нас були чемпіони Європи на чолі із самим Кріштіану Роналду.

Ми з Андрієм Миколайовичем нещодавно обговорювали цю ситуацію. І він справді говорив, що його звільнення в той момент було б цілком обґрунтованим. Більш того, через мою і його зайнятість наша зустріч з обговоренням питання подальшої співпраці затягнулася, і помічники Шевченка вже розцінили цю ситуацію як сигнал до того, що контракт, підписаний за схемою 2+2, продовжуватись не буде", - сказав Павелко.