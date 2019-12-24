Бєсєдіну загрожує дискваліфікація на чотири роки

Нападнику Динамо Артему Бесєдіну загрожує дискваліфікація на чотири роки за порушення антидопінгових правил УЄФА.

Про це журналіст Сергій Болотніков заявив в ефірі ТаТоТаке.

"Інформації зараз дуже мало, все дуже таємно поки. З того, що відомо, ходять чутки, що йому загрожує чотири роки. Це максимальний термін, але не факт, що він буде. Люди в кулуарах говорять, що Бєсєдін просто не проходив допінг-тест, в такому випадку дають чотири роки. За моєю інформацією, він пройшов допінг-тест і у нього знайшли заборонені речовини.

Другий момент - часто пишуть, що у нього знайшли певні наркотики, так багато чуток було про Срну, коли його спіймали. За моєю інформацією, це точно не наркотики. Що саме - невідомо, але точно не наркотики", - сказав Болотніков.