Півзахисник Динамо перейшов до Олександрії

Вантух став гравцем Олександрії

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник київського Динамо Роман Вантух у подальшому виступатиме у складі Олександрії.

Про це повідомляє телеканал Футбол1.

У зимове міжсезоння закінчилася дія орендної угоди між Олімпіком і Динамо, на правах якого Вантух виступав за донецьку команду. Сторони вирішили не продовжувати контракт.

Про перехід Вантуха до олександрійської команди підтвердив наставник Володимир Шаран.

"Ми задоволенні, що до нас перейшов Вантух. Ми шукали такого гравця", - зазначив Шаран.

Нагадаємо, Альянса Ліма хоче орендувати гравця Динамо.