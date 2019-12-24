 Олімпік орендував півзахисника Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Олімпік орендував півзахисника Динамо

Сьогодні 16:11 185 0
Кравченко працюватиме під керівництвом Гомеса
Олімпік орендував півзахисника Динамо
#Кравченко, #Динамо

Джерело - ФК Динамо.

22-річний універсал київського Динамо Микита Кравченко до завершення сезону 2019/2020 виступатиме за донецький Олімпік на правах оренди.

Про це повідомляє прес-служба киян.

Нагадаємо, Кравченко перейшов до Динамо влітку 2015 року з Іллічівця (попередня назва Маріуполя). Дебютував за першу команду біло-синіх 26 квітня 2017 року у кубковій грі з Миколаєвом. Дебют у Прем’єр-лізі - 18 квітня 2015 року у грі Іллічівець - Металург (Донецьк). У складі Динамо у Прем’єр-лізі провів 3 матчі. 

Нагадаємо, захисник Динамо близький до переходу у клуб із США.

Раніше, півзахисник Динамо перейшов до Олександрії.

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