Вихід збірної України на Євро-2020 - подія року для 13% українців

В опитуванні брали участь 2500 респондентів

Збірна України з футболу впевнено вийшла до фінальної частини Євро-2020, а ця подія стала одною з найважливіших для українців в році, що минає.

Про це повідомляє Соціологічна група Рейтинг.

Для 13% українців вихід на Євро - найважливіша подія 2019 року. Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. В опитуванні брали участь 2500 респондентів.

Більш важливими у 2019 року назвали звільнення українських моряків з російського полону (48%), вибори Президента України (44%) і вибори до Верховної Ради України (15%).

Нагадаємо, Австрія стала другим суперником збірної України на Євро-2020.

Раніше повідомлялося, що тренер Росії буде радий зустрітися із збірною України на Євро-2020.