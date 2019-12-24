Олімпік підпише гравця Динамо

Джерело - dynamo.kiev.ua.
Півзахисник київського Динамо Микита Кравченко у другій половині сезону буде виступати на правах оренди у донецькому Олімпіку.
Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.
Обидва клуби вже погодили цей трансфер, і про нього найближчим часом буде оголошено офіційно.
Кравченко у поточному сезоні був основним гравцем молодіжної команди Динамо, за яку зіграв 10 матчів, забивши в них 2 м'ячі.
Нагадаємо, захисник Динамо близький до переходу у клуб із США.
Раніше, Півзахисник Динамо перейшов до Олександрії.