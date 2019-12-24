 Олімпік підпише гравця Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2
Вчора 18:30 4718 11
Колишній найкращий марафонець Європи закликав президента Федерації легкої атлетики України піти з посади
Сьогодні 00:11 2685
Медіа-експерт: Піратство вбиває спорт
Вчора 20:00 632
Setanta може піти з України
Вчора 19:25 2157
Київське Динамо достроково повернуло Русина
Вчора 17:25 2232
Далакян проведе захист титулу в Києві 8 лютого
Вчора 16:22 375
Арум назвав наступного суперника Джошуа
Вчора 12:58 6505
Динамо хоче підписати нападника Інгульця
Вчора 12:45 3025
Дибала перевершив історичне досягнення Шевченка
Вчора 11:29 2482
Збірна України показала найкращий результат за шість років у рейтингу ФІФА
Вчора 11:10 4322
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:12 Бокс Визначився найбільш високооплачуваний спортсмен десятиліття 359
14:55 Футбол Ліверпуль зіткнувся із кадровими втратами перед Boxing Day 165
14:42 Футбол Павелко обіцяє рекордні преміальні за вихід збірної України на Євро-2020 540
14:30 Футбол Олімпік підпише гравця Динамо 541
14:21 RunNews Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10 270
14:13 Баскетбол Лень травмувався у матчі проти Клівленда 122
13:58 Блог Фанати відрізали ніс статуї Ібрагімовича 167
13:47 Футбол Рух отримав заборону на трансфери 500
13:33 Бокс Джошуа доведеться відмовитися від одного із поясів – Гірн 126
13:17 Футбол УАФ розслідує фальсифікацію документів Рухом 616 1
12:58 Футбол Миколенко та Бондар - у символічній збірній перспективних гравців року 184
12:44 Футбол Балакін: Я був готовий зупинити матч Шахтар — Динамо 845 1
12:19 Футбол Погба повернеться у Ювентус - ЗМІ 986
12:14 Футбол Балакін: Моя сім'я пов'язана з Динамо 394
11:46 Футбол Барселона визначилася із ціною на Неймара 971
11:32 Бокс Льюїс: Розчарований тим, що Руїс підійшов до бою з такою вагою 208
11:16 Футбол Гасперіні високо оцінив Маліновського 852
10:56 Бокс Визначився найкращий боксер року 1339
10:45 Футбол На Вемблі встановлять камери для боротьби із расизмом 109
10:30 Футбол Волинь має все для виступу в УПЛ - Тлумак 269
10:14 Футбол Манчестер Юнайтед хоче підписати Еріксена 228
09:49 Баскетбол Індіана обіграла Торонто, Детройт із Михайлюком поступився Філадельфії. Результати матчів НБА 178
09:30 Хокей Бостон обіграв Вашингтон, перестрілка Торонто та Кароліни. Результати матчів НХЛ 229
09:13 Футбол Захисник Динамо близький до переходу у клуб із США 1141
08:47 Футбол Десна розірвала контракт із Богдановим 890

Олімпік підпише гравця Динамо

Сьогодні 14:30 541 0
Микита Кравченко може перейти в Олімпік
Олімпік підпише гравця Динамо
#Динамо, #Олімпік, #УПЛ

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Півзахисник київського Динамо Микита Кравченко у другій половині сезону буде виступати на правах оренди у донецькому Олімпіку.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

Обидва клуби вже погодили цей трансфер, і про нього найближчим часом буде оголошено офіційно.

Кравченко у поточному сезоні був основним гравцем молодіжної команди Динамо, за яку зіграв 10 матчів, забивши в них 2 м'ячі.

Нагадаємо, захисник Динамо близький до переходу у клуб із США.

Раніше, Півзахисник Динамо перейшов до Олександрії.

Коментарі ()