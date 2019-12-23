Медіа-експерт: Піратство вбиває спорт

У світі спорту дуже багато чемпіонатів і спортивних трансляцій, які ніколи офіційно не потраплять на екрани українських телеглядачів.

Про це розповів медіа-експерт Олександр Глущенко.

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"Піратство вбиває спорт. Піратство – це КРАДІЖКА! Результати піратства - немає спорту як індустрії, немає спортивних шкіл, немає перспектив займатись спортом і бути професійним спортсменом, немає спорту як індустрії і комерції. Немає в країні клубів, немає якісного чемпіонату, немає якісних гравців, відсутня конкуренція, немає грошей, немає зацікавленості. Замкнуте коло.

Дивитись крадене, піратське – це робити собі гірше. У світі спорту дуже багато чемпіонатів і спортивних трансляцій, які ніколи офіційно не потраплять на екрани українських телеглядачів. А тому що ніхто їх не придбає, бо ринку немає. Була така ситуація з Формулою 1. Є аудиторія, яка готова платити, але вона така мізерна, що немає інвестора, готового вкласти кошти у їх віру. І аудиторія, яка готова оплачувати легальний контент стає заручником громадян, яким чуже й вкрадене – миліше і душу гріє.

У нас і так найдешевші телепродукти в світі, але для тих, хто звик до халяви – ціна за спорт у вартість бокала пива чи пачки цигарок – то до біса дорого", - зазначив Глущенко.