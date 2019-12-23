Setanta може піти з України

Якщо фінансові плани Setanta будуть кардинально відрізнятись від результатів, то може залишити Україну.

Про це розповів медіа-експерт Олександр Глущенко.

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"Не секрет, що для іноземних правовласників Україна – це велика чорна діра на мапі Європи. Яка муха вкусила Setanta повірити в Україну і населення в 40 млн, що слухняно будуть платити за телеконтент – не знаю! Віра – страшна річ. Їх віра в Україну тому підтвердження. Але є одне але.

Повірте мені, якщо вони тут не побачать ринку, якщо їх фінансові плани будуть кардинально відрізнятись від результатів, вони швиденько зберуть валізи і поїдуть. Для них це – бізнес. Меценатством вони не займаються. Тим паче для чужої їм країни.

Поки не буде чітких, зрозумілих правил гри, ринку, зрозумілих прибутків – інвестиції будуть або хаотичні і випадкові, або їх не буде. Ну який дурень вкладе кошти в Конго, Бурунді чи Малаві? Чи ви вважаєте, що Україна для них сильно відрізняється? Така сама невідома країна з багатьма невідомими. Де не люблять платити за контент, де процвітає піратство. Показник ARPU платного телебачення – 2-3$ проти 30-50 євро в Європі", - зазначив Глущенко.