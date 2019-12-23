Київське Динамо достроково повернуло Русина

Джерело - ФК Динамо.
Нападник Назарій Русин, який останні півроку виступав на правах оренди за луганську Зорю, повертається до Динамо.
Про це повідомляє прес-служба киян.
Поки Динамо чекає на вирішення питання стосовно ситуації з Артемом Бєсєдіним, клуб скористався опцією дострокового повернення футболіста, і Назарій поїде на зимові збори з першою командою.
Додамо, що нападник виступав у складі Зорі з початку нинішнього сезону. Провів 14 матчів у чемпіонаті України (забив п’ять м’ячів) та три (два голи) - у кваліфікації Ліги Європи.
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