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Вернидуб: Зоря додала в усіх компонентах

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Віталій Вернидуб прокоментував гру Зорі
Вернидуб: Зоря додала в усіх компонентах
#Зоря, #УПЛ, #Вернидуб

Джерело - zarya-lugansk.com.

Зоря протягом останнього часу зміцніла та стала показувати серйозний футбол.

Про це розповів захисник луганської команди Віталій Вернидуб.

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"Як можна оцінити прогрес команди за останнє півріччя? Оціню дуже позитивно. Команда додала в усіх компонентах. Молоді хлопці, які у нас є зміцніли, стали, так би мовити, на дві ноги. Показують серйозний футбол. Бажаю хлопцям прогресувати. Можу їм тільки аплодувати за те, як вони ставляться до тренувань, до свого побуту. Якщо вони не зупиняться, то багато хто з них буде грати десь в європейських чемпіонатах", - розповів Вернидуб.

Нагадаємо, Зоря запланувала три передсезонних збори.

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