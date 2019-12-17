Зоря запланувала три передсезонних збори

Джерело - Чемпіон.

Завершився футбольний 2019 й рік у луганської Зорі. Команда пішла у відпустку, яка триватиме до 12 січня включно.

Про це повідомляє офіційний сайт луганців.

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13 січня Зоря збереться в Запоріжжі і почне підготовку до другої частини чемпіонату.

Всього заплановано три збори. Перший буде в Запоріжжі з 13 по 17 січня. Потім команда вирушить до Туреччини на закордонний збір. За межами України "чорно-білі" пробудуть до 30 січня.

Потім відбудеться повернення в Україну, два вихідних, 31 січня і 1 лютого і другий турецький збір, куди команда вирушить 2 лютого і пробуде в Туреччині до 15 числа включно. Таким чином, перший збір триватиме 12, а другий 14 днів відповідно.