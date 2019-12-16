Зоря перегляне трьох футболістів – Рафаїлов

Зоря планує підсилити свій склад у зимове трансферне вікно.

Про це розповів генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов.

"Ми провели попередні переговори. Погоджено, що приїде на перегляд три людини. Плюс, можливо ще з двома ми підпишемо контракти. Протягом певного періоду часу за ними спостерігали наші тренери. Селекціонерам довелося подивитися і переробити кілька десятків гравців, яких нам рекомендували або ж ми самі дивилися на ті позиції, які нам необхідні. Це невідомі, досить молоді футболісти. Так, вони виділяються в тих чемпіонатах, де грають. Багато з них - збірники своїх країн. Перспективні", - розповів Рафаїлов.